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Прогноз погоди на жовтень: чи потішить другий місяць осені теплом

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прогноз погоди на жовтень: чи потішить другий місяць осені теплом

Осінь. / Фото: Associated Press

Кількість опадів буде в межах норми.

Цього року погода в Україні в жовтні буде теплішою, ніж минулі роки. Очікується, що середня місячна температура повітря буде становити +7-13°. Цей показник на 1-1,5° вище норми.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

"Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням синоптиків, в Україні в жовтні середня місячна температура становила 6-13° тепла. У Карпатах вона була нижчою – 4-5° тепла. Коли було найхолодніше, то температура повітря опускалася до 4-16° морозу, на території північних, центральних і східних областей – до 17-23° морозу.

"Середня місячна кількість опадів становить 29-54 мм, місцями в Карпатах і горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-108 мм, на високогір'ї Карпат до 129 мм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні приготувала небезпечні "сюрпризи"До країни прийшов антициклон, який приніс суху та сонячну погоду, а  за цим умов суттєво зростає пожежна небезпека. 

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Дата публікації
Перегляди
1063
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