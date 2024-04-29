Прогноз погоди у травні: синоптикиня розповіла, чого очікувати українцям

Початок травня вирізнятиметься спокійною погодою, хоча можливе надходження атмосферних фронтів із північного заходу, а саме 4, 5 та 6 травня, які принесуть хмарність і дощі.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталя Птуха.

За її словами, говорити про детальний прогноз на травень ще зарано, найімовірніший прогноз Укргідрометцентр надає на 5 діб.

"Тобто, як ми закінчуємо квітень у приємній комфортній погоді з сонечком, так і розпочинаємо травень", – сказала вона.

За словами синоптикині, після 6 травня є ймовірність того, що черговий антициклон, тобто поле високого тиску, пануватиме принаймні до 10 числа. А це означає, що вдень очікується до +20°C і без нічних заморозків.

"Також є інформація від наших фахівців, що середньомісячна температура у травні очікується в межах +15-18 °C, і це може бути на 1,5°C вище від кліматичної норми, як ми спостерігали і в попередні місяці", – додала Птуха.

Раніше синоптики повідомили, що температура повітря в травні може бути в межах норми, тільки на 1-2 градуси вищою. Це середня за місяць температура, на Заході України, в південних та південно-східних областях.

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