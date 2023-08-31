Прогноз погоди в Україні на 1 вересня: яким буде перший день осені

У п'ятницю, у перший день осені погода у більшості областей буде дощовою. Разом з тим на півдні та сході країни спекотно - до 32°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі на півдні, у центрі та у більшості північних областей, а вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей - короткочасні дощі та грози. Крім того, в окремих районах центральних та південних областей будуть град та шквали 15-20 м/с.

Вночі стовпчики термометрів у західних областях покажуть +10-15°, а на півдні - до +23°. На решті території України у нічну пору температура повітря становитиме +14-19°.

Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +21-26°. Спекотніше буде на півдні та сході - дог 27-32°. Тим часом у Карпатах тримається прохолода: вночі +7-12°, а вдень +13-18°.

Прогноз погоди в Україні на 1 вересня.

Прогноз погоди в Києві

В області та столиці 1 вересня буде мінлива хмарність. Вночі синоптики прогнозують короткочасний дощ та гроза. Втім, вдень опадів не буде. Вітер північно-західний , 5-10 м/с. Крім того, синоптики попереджають про пожежну небезпеку на Київщині.

В області температура повітря вночі становитиме +14-19°, вдень - +21-26° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла, а вдень повітря прогріється до 25° вище нуля.

Нагадаємо, синоптики дали перший прогноз, якою буде осінь в Україні. Зокрема, синоптикиня Віра Балабух повідомляє, що в першій половині вересня на значній території країни ще зберігатиметься літня погода.

Читайте також: