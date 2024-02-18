Прогноз погоди в Україні: де чекати на сніг і дощ, а де — на мороз 19 лютого (карта)

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого порадує жителів західних областей.

В Україні завтра, 19 лютого, буде хмарно з проясненнями. Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході країни слід чекати на невеликий мокрий сніг та дощ, а на решті території буде без опадів.

Про це передає Український гідрометеорологічний центр.

За повідомленням синоптиків, вітер очікується північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Погода 19 лютого Фото: Український гідрометеорологічний центр

Температура вночі 1-6° морозу, а у північно-східних областях — до 9° морозу.

На півдні — близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У західних областях — 2-7° тепла.

Прогноз погоди на 19 лютого по Київщині

Поблизу столиці та й у самому Києві завтра буде хмарно з проясненнями, без опадів

Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1-6° морозу, вдень від 2° до 3° тепла.

У Києві вночі — 3-5° морозу, вдень — 0-2° тепла.

Нагадаємо, завтра, 19 лютого, українці вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти Архипа і Филимона, а також мучениці Апфії.

19 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів від 70-ти Архипа і Филимона, а також мучениці Апфії. За традицією, потрібно подивитися в небо: світить місяць червоного кольору? До сирої, але теплої погоди, а якщо вдень піде сніг — до поганого урожаю.

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