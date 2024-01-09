Прогноз погоди в Україні на 10 січня: де спостерігатимуться небезпечні метеоявища

В одному з регіонів – небезпечні метеорологічні явища.

Синоптики зробили прогноз погоди в Україні на 10 січня. У різних областях температура повітря: від 6 до 17 градусів морозу вночі, вдень – від 1 до 6 градусів морозу.

Про це пише Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 10 січня / Фото: Укргідрометцентр

Деталі

Так, в Україні 10 січня буде:

хмарно з проясненнями;

без опадів, лише в північних та східних областях місцями невеликий сніг;

на дорогах країни ожеледиця;

вітер північно-західний, західний 7-12 м/с.

"Температура вночі 6-11° морозу, у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Прикарпатті 12-17°; вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та місцями в Криму 0-2° тепла", – зазначають синоптики.

Зокрема, на Київщині попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – додають у центрі.

Раніше синоптикиня повідомила, скільки в Україні протримаються морози.

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