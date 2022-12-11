Прогноз погоди в Україні на 12 грудня: аномальна зміна температури у Києві, опади та туман

В Україні тепло буде в південних регіонах.

В Україні 12 грудня очікуються опади, туман та прохолодна температура повітря на заході і тепла - на півдні.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

В Україні 12 грудня збережуться опади. Вдень на заході, частині півночі та на Вінниччині опади стихнуть, засипатиме снігом Карпати. Через негоду очікується сильна ожеледиця.

Температура повітря:

Прохолодно буде у західних, північних областях та на Вінниччині, -1-4 градуси.

На сході, в більшості центральних областей та на Сумщині, а також у південній частині ще тепло, +3+9, місцями до +9+12 градусів, в Криму до +15 градусів. Надалі очікується похолодання.

У Києві в понеділок, 12 грудня, очікується похолодання. Зранку можливі опади. Через це у столиці очікується ожеледиця.

"12 грудня спостерігатиметься аномальний хід температури повітря: ніч у столиці буде теплою, до +3 градусів, а вдень похолодає до 0, -1 градуса", - повідомила Діденко.

Негода в Україні

У Львові у неділю, 11 грудня, спостерігається негода. У місті випав мокрий сніг, який перетворюється на лід. Через це у Львові повалені дерева та електроопори, призупинено курсування громадського транспорту. Жителів Львова закликають без потреби не виходити на вулиці, оскільки з дахів та дерев можуть падати снігові брили та бурульки.

Також 11 грудня "Укрзалізниця" попередила пасажирів про затримку поїздів через негоду. Це сталось через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі.

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