Прогноз погоди в Україні на 15 січня: хмарно, ожеледиця, подекуди до мінус 10° морозу

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 січня.

В Україні у понеділок, 15 січня, переважатиме хмарна погода, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Так, у західних і північних областях місцями невеликий сніг, у східній та південно-східній частинах вночі помірний сніг; на решті території – без опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, в центральних областях до 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Карпатах часом сніг, місцями пориви південно-західного вітру 25 м/с, хуртовина. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

Погода у Києві та області

На Київщині 15 січня – хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

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