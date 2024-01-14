Прогноз погоди в Україні на 15 січня: хмарно, ожеледиця, подекуди до мінус 10° морозу

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 січня.
В Україні у понеділок, 15 січня, переважатиме хмарна погода, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Так, у західних і північних областях місцями невеликий сніг, у східній та південно-східній частинах вночі помірний сніг; на решті території – без опадів.
На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, в центральних областях до 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.
У Карпатах часом сніг, місцями пориви південно-західного вітру 25 м/с, хуртовина. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.
Погода у Києві та області
На Київщині 15 січня – хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.
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