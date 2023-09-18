Прогноз погоди в Україні на 18-24 вересня: у більшості областей тепло та без опадів

Синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня – 18-24 вересня.

В Україні протягом цього тижня, 18-24 вересня, у більшості областей України буде переважно суха та сонячна погода. У західних областях – можливі короткочасні дощі.

Про це пише Meteoprog.

У понеділок, 18 вересня, очікується малохмарна, тепла та суха погода. Вночі та вранці у Карпатському регіоні, а також на півночі Лівобережжя місцями виникнуть тумани. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +22…+27 °С.

У вівторок, 19 вересня, лише у західних областях вдень пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +8…+13 °С, вдень +22…+27 °С, на заході +17…+22 °С.

У середу, 20 вересня, невеликі дощі подекуди можливі лише у західних областях та на півночі України. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +22…+27 °С, у Карпатському регіоні +15…+20 °С.

У четвер, 21 вересня, збережеться період теплої та переважно сухої погоди. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С.

У п'ятницю, 22 вересня, опадів не передбачається, температурний фон суттєво не зміниться. Мінімальна температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, вдень повітря прогріється до +24…+29 °С.

У суботу, 23 вересня, опадів в Україні не прогнозується. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +25…+30 °С.

У неділю, 24 вересня, на більшій частині території України продовжиться період сухої та теплої погоди. Лише на заході внаслідок впливу малорухомого фронту місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +26…+31 °С, на заході +19…+24 °С.

Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на понеділок, 18 вересня.

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