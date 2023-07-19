Прогноз погоди в Україні на 20 липня: більшість областей накриють дощі та грози

У четвер, 20 липня, у областей України будуть дощі та грози. Опади минуть лише схід країни.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В регіонах буде мінлива хмарність. Вночі на заході, в Одеській та Вінницькій областях дощитиме. Короткочасні дощі та грози вдень прогнозують на більшій частині території країни. У центра та на півдні під час грози будуть пориви вітру до 15-20 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +13-18°. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +23-28°. На півдні країни вночі повітря прогріється до 17-22°, а вдень - до +27-32° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 20 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині на 20 липня - мінлива хмарність. Вночі синоптики опадів не прогнозують. Втім, вдень будуть короткочасні дощі, а місцями грози.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +13-18°, а вдень підніметься до +23-28°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, вдень – +25-27°

Штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в кількох областях. Оголошено І рівень небезпечності , жовтий.

"20 липня вночі у західних, Одеській, Вінницькій областях, в вдень і в центральних та південних областях - грози", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні у четвер, 20 липня.

Як повідомлялося, в Україні було оголошено надзвичайний рівень небезпеки. За даними синоптиків, небезпека виникнення пожеж триватиме кілька днів: 19-21 липня.

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