Прогноз погоди в Україні на 20 листопада: які області засипле снігом (карта)

По всій країні буде хмарно з проясненнями, проте подекуди випаде сніг.

Одразу два прогнози погоди від провідних фахівців в Україні інформують громадян про погіршення умов та сніг з дощем. Згідно з інформацією про погоду на понеділок, 20 листопада, від Українського гідрометеорологічного центру, на західних, східних, більшості центральних та південних областей України очікується сніг, подекуди з дощем, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це йдеться в прогнозі і свідчить карта погоди від Укргідрометцентру.

Як свідчить карта Укргідрометцентру, на решті території України обійдеться без істотних опадів.

Прогноз погоди на 20 листопада Фото: Укргідрометцентр

Вітер синоптики очікують переважно північний, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південній та східній частинах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря 20 листопада

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

По всій Україні буде хмарно з проясненнями.

"У західних, східних, більшості центральних та південних областей сніг, подекуди з дощем, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Відома синоптикиня Наталка Діденко спершу прокоментувала сніг в Одесі.

"Тут захвилювалися через сніг в Одесі. Але, по-перше, перший сніг ніколи довго не лежить, а по-друге, хіба це не красиво", - написала вона на своїй сторінці у соцмережі.

За прогнозом Діденко, у понеділок в Україні мають піти дощ та мокрий сніг. Найбільш ймовірні опади на сході та заході України. На решті території без істотних опадів.

Також синоптикиня попередила українців про обережність як на дорогах, так і на тротуарах, тому що на нас чекає ожеледиця.

"Вже значно уважніше дивіться під ноги і під колеса - мокрі дороги з тротуарами і навіть подекуди з ожеледицею (ох)) можуть стати причиною небажаних зіткнень. Побережіться", - додала вона.

У Києві в понеділок буде холодно, проте без опадів

У Києві погода зміниться.

"Пуховики та шапки необхідні - вночі 1-3 морозу, вдень близько нуля", - пише Діденко.

Середина наступного тижня буде ще холоднішою, попереджає вона.

"Щодо дощів та снігів - уважно стежимо за щоденними прогнозами погоди. Не мерзніть, обкладайтеся теплими котами, прийміть будь-яку погоду до душі, допомагайте нашим захисникам, усім потрібної Погоди", - додала синоптикиня.

Нагадаємо, на Україну насуваються справжні морози. Від 19 до 23 листопада на нас чекають до мінус 14 холоду.

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