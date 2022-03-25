Прогноз погоди в Україні на 26-27 березня: якими будуть останні вихідні першого місяця весни

Прогноз погоди в Україні на 26-27 березня: якими будуть останні вихідні першого місяця весни

Вночі у суботу та неділю у деяких регіонах очікуються мороз.

Останні вихідні першого місяця весни, 26-27 березня, в Україні будуть дощовими, місцями у неділю можливий навіть мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні вночі буде без опадів, вдень, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, південних та південно-східних областей, дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у південно-східних областях 0-5° морозу, вдень 11-16° тепла.

У неділю, 27 березня, вночі в Україні, вдень у східних та південно-східних областях очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у південній та східній частині до 5° тепла, вдень в Україні 0-5° тепла, у південній та західній частині 4-9°, на Закарпатті та Одещині 10-13°.

У Києві 26 березня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 13-15° тепла. 27 березня у столиці вночі також ітиме невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що у суботу в Україні буде знову тепло, а в неділю - похолоднішає та буде вітряно.

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