Прогноз погоди в Україні на неділю, 23 жовтня: буде хмарно і дощитиме

Найближчим часом в Україні сильного холоду не буде, прогнозує синоптикиня.

Погода в Україні у неділю, 23 жовтня, буде хмарною та дощовою з температурою повітря +10 +14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, у ніч проти 23 жовтня та вранці дощі очікуються у західних областях України. Вранці та вдень опади перемістяться на північ, центр та південь. Водночас на сході дощитиме вже ввечері неділі.

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Тож у другій половині дня на заході, півночі, частині центру та на Одещині буде без істотних опадів.

Температура повітря в Україні становитиме в середньому +10 +14 градусів. У західних та південних областях буде найтепліше: +14+18 градусів. Водночас на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині температура повітря становитиме +8 +12 градусів.

Щодо погоди у Києві, то вона буде вологою: у столиці дощитиме. Температура повітря коливатиметься в межах+11 +12 градусів. Проте вже в понеділок, 24 жовтня, у Києві потепліє до +14 +16 градусів.

"Найближчим часом в Україні сильного холоду не обіцяє атмосфера, тому можна спокійно триматися поки що без опалення", – зауважила Діденко.

Нагадаємо, згідно з прогнозом "Укргідрометцентру" зима в Україні 2022-23 буде з середньою температурою повітря, на 1-2 градуси вищою за норму. Дуже низька ймовірність тривалих періодів холодів із температурою -25-30 градусів. Здебільшого можливі короткочасні похолодання завдовжки від 1 до 5 днів.

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