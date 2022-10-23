Прогноз погоди в Україні на понеділок, 24 жовтня: періодичні тумани та без істотних опадів

Найближчим часом в Україні сильного холоду не буде.

Погода в Україні у понеділок, 24 жовтня, буде туманною, без істотних опадів, з температурою повітря +10 +18 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра проскакуємо між крапельками. Дощами, тобто. 24-го жовтня в Україні буде хоч і вогко, проте без істотних опадів. Лише найближчої ночі пройдуть дощі в східних областях. Але вже завтра вдень – скрізь без особливих опадів. Тумани періодичні, щоправда", - розповіла синоптикиня

Температура повітря в Україні буде коливатися в межах +10+18 градусів.

У Києві понеділок буде без дощу, вдень – до +14, +15 градусів.

Далі – знову дощитиме, але без істотного похолодання.

Нагадаємо, згідно з прогнозом "Укргідрометцентру" зима в Україні 2022-23 буде з середньою температурою повітря, на 1-2 градуси вищою за норму. Дуже низька ймовірність тривалих періодів холодів із температурою -25-30 градусів. Здебільшого можливі короткочасні похолодання завдовжки від 1 до 5 днів.

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