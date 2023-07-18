Прогноз України на 19 липня: які регіони накриють дощі з грозами

На Прикарпатті та Закарпатті - штормове попередження.

У середу, 19 липня, в Україні буде тепло. Втім, у низці областей будуть опади. Місцями синоптики прогнозують грозу.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

В Україні - мінлива хмарність. Вночі у східних та південно-східних областях дощитиме. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують короткочасний дощ та грозу. На решті території - без опадів.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°. Н а півдні та південному сході країни у нічну пору буде тепліше - близько 20° тепла. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +23-28°. На півдні країни повітря прогріється до 27-32° тепла.

Прогноз погоди в Україні на середу, 19 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Київській області 19 липня буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +23-28°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, а вдень – +25-27°.

Штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в кількох областях на заході країни. Вдень 19 липня на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У кількох областях на заході країни будуть грози 19 липня.

Як повідомлялося, за даними Всесвітньої метеорологічної організації світ вже пережив найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. Наразі до Європи прийшла "церберська спека", яка б'є температурні рекорди. До слова, торік у Європі через спеку загинуло понад 60 тисяч людей. Є побоювання, що ця спека може спричинити набагато більше смертей цього літа.

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