Прогноз ймовірної кількості жертв вторгнення РФ і титул королеви для герцогині Камілли. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Reuters дізнався, що Російська Федерація зосередила на кордоні приблизно 70% бойової могутності, необхідної їй для повномасштабного вторгнення до України. Також у виданні заявили, що в разі нападу можуть загинути від 33 до 85 тисяч людей. Читати далі –>
- Королева Великої Британії Єлизавета ІІ хоче, щоб дружині спадкоємця престолу принца Уельського Чарльза герцогині Корнуолській Каміллі надали титул королеви-консорта. Читати далі –>
- Житель американського штату Техас наклав на себе руки після того, як застрелив чотирьох і поранив трьох людей в окрузі Наварро. Читати далі –>
- Принц Ендрю, другий син королеви Великої Британії Єлизавети II і герцог Йоркський, наступного місяця дасть свідчення під присягою в межах цивільної справи про сексуальне домагання. Читати далі –>
- У Франції розслідують можливе порушення правил риболовлі після того, як одне з найбільших у світі рибальських суден викинуло в Атлантичний океан близько 100 тисяч мертвих риб. Читати далі –>