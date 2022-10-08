Прогнози перемоги до Різдва, Путін у глухому куті та удар по центру Харкова: головні новини ночі 8 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 8 жовтня:

Росіяни обстріляли ракетами центр Харкова, одна з них влучила в лікувальний заклад. Читати далі –>

Зеленський оцінив ризик ядерного удару з боку Росії. Читати далі –>

Американський генерал вважає, що Володимир Путін здатен застосувати ядерну зброю, а його погрози всьому світу можуть виявитися зовсім не блефом. Читати далі –>

Контрнаступ ЗСУ породив надії та прогнози серед європейських політиків, що такими темпами Україна може здобути перемогу вже до кінця цього року. Читати далі –>

Військовий експерт Кузан пояснив, чому розвалюється російська оборона. Читати далі –>

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