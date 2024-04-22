"Прогнози реального часу": Буданов пояснив свою заяву про ЗСУ в Криму

З його слів, подібні заяви - це не те, що нібито дає марну надію.

Очільник ГУР України Кирило Буданов наголошує, що не відмовляється від своїх слів, що ЗСУ будуть в Криму. Що більше - це "прогнози реального часу".

Про це головний український розвідник сказав в інтерв'ю ВВС.

"Я казав, що "Ми зайдемо до Криму", - підтвердив Буданов.

Керівник української розвідки наголошує, що не жалкує про сказане. Крім того, підрозділі ГУР на територію анексованого півострова таки зайшли.

"Я ніколи не жалкую про минуле. Взагалі про будь-яке. Те, що інколи ситуація різко кардинально змінюється, - зрештою, якщо ви вже говорите про мої особисті слова, то наші підрозділи до Криму зайшли", - наголосив він.

За словами Буданова, подібні прогнози "не дають марну надію" - як дехто може вважати. Очільник ГУР каже, що "це прогнози реального часу".

"Якщо щось повертається трошки інакше – вибачте, це вносить свої корективи", - додав він.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму рано чи пізно впаде, бо "всі над цим працюють". Він натякнув, що робота триває.

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