"Програли битву за море": в Одесі масово купаються на замінованих пляжах на очах у поліції (відео)

На пляжах Одеси, попри заборону на купання через високу мінну небезпеку, масово купаються люди. Більше того, вони роблять це на очах у поліції.
Так, поки відпочивальники стрибають у воду з пірсу та купаються, троє поліцейських просто дивляться на це. За словами очевидців, одеські правоохоронці втомилися бігати за порушниками.
Відповідне відео виклали місцеві мешканці у Мережі.
"Поліцейські за*балися бігати за відпочиваючими і зазнали поразки в цій битві за море", - йдеться у публікації.
Варто зазначити, що небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока, адже російські міни міни можуть неконтрольовано вибухнути.
"Не використовуйте пляжі для відпочинку – це небезпечно!" - наголошують в міськраді.
Нагадаємо, нещодавно на узбережжі в Одеській області виявили ще одну міну. Її знешкодили військові. А на пляж у Болгарії винесло частину російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".
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