Програма Зеленського посилить потужності кардіоцентру в Черкасах: там стартує "Велике будівництво"

У Черкаському обласному кардіологічному центрі буде побудовано новий корпус серцево-судинної хірургії.

Роботи стартують цього року в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це написав у Facebook очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Для мене Черкаський обласний кардіологічний центр – особливий заклад. Тут свого часу рятували моїх рідних. І практично немає родин, які б не зіштовхувалися із серцево-судинними захворюваннями. За статистикою, щодругий черкащанин 40+ має такі недуги. Вони – в топі причин смертей українців", - розповів він.

За словами Скічка, Черкаський кардіоцентр є одним з найкращих в Україні, а подальша розбудова дозволить ще розширити можливості медзакладу.

Так, будівництво нового корпусу дозволить зменшити летальність при інфаркті міокарда на 50%. Крім того, кількість операцій на відкритому серці збільшиться у 3 рази.

Новий корпус буде вдвічі більший за нинішній. Проєкт розрахований на два роки.

Щороку кардіоцентр надає амбулаторно-поліклінічну допомогу близько 22,5 тис. пацієнтів, а також лікує близько 4,5 тис. пацієнтів стаціонарно.

"Зараз у нас є три операційні, з них дві – для надання допомоги під час інфарктів, проведення електрофізіологічних досліджень і проведення абляцій. І лише одна – для операцій на відкритому серці. Їх має бути мінімум три – це дозволить робити щодня дві планові операції і одну – ургентну, щоб надавати допомогу при екстрених патологіях", – наводить слова завідувача кардіохірургічного відділення Олега Журби пресслужба ОДА.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року розпочнеться проєкт з реконструкції 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень, по одній дитячій та одній дорослій у кожній області.