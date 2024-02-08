Програміст зі Львова за 82 тис. грн став "залізничником", щоб виїхати: як закінчились його пригоди на кордоні

Чоловік провину визнав і розкаявся.
У Волинській області на 68 тис. грн оштрафували програміста з Львова, який вирішив стати "залізничником", щоб втекти за кордон.
Про це йдеться у вироку Шацького районного суду Волинської області.
За даними суду, підозрюваним є програміст Gameloft, який проживав у Львові. Чоловік у вересні 2022 року домовився в Мережі про виготовлення документів, що він є "машиністом тепловоза служби локомотивного господарства АТ "Укрзалізниця" та їде у відрядження до Польщі. За ці "документи" підсудний заплатив 82 тис. грн та отримав їх на поштовому відділенні у Львові.
На пункті пропуску "Ягодин" програміст показав прикордонниками пакет документів, що нібито він заброньований за "Укрзалізницею" та їде у відрядження до Польщі. Проте там ухилянта викрили.
На суді чоловік провину визнав і розкаявся. Він уклав угоду з прокурором.
Суд визнав програміста винним за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та оштрафував його на 68 тис. грн.
Нагадаємо, чоловік двічі ухилився від мобілізації через брата-військового і хвору бабусю.
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