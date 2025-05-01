Прогноз на 1 травня та що далі буде з погодою в Україні

Середня температура повітря упродовж місяця становитиме від +15°C до +19°C / © Associated Press

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Квітень минув, а травень зустрічає теплом, але вже невдовзі це може змінитися.

Синоптики розповіли, чим здивує останній місяць весни. Усі деталі — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Погода на сьогодні, 1 травня

Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що у четвер, 1 травня, температура повітря становитиме +15+20 градусів, у південній частині та в східних областях ще тепліше, протягом дня +20+24 градуси. Дощ через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході, півночі, також ввечері на Черкащині та Харківщині.

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На решті території України без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде рвучким, часом сильним.

Погода у Києві

У Києві травень розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям, вдень передбачається +16+18 градусів. Є ймовірність невеликого дощу.

Вітер у столиці очікується поривчатим, може знижувати температуру комфорту на пару градусів.

Якою буде погода у травні

Метеоролог Ігор Кібальчич каже, що у травні на нас чекає досить комфортна погода з помірною кількістю опадів та невисокою температурою. Попри те, що у квітні двічі відзначалися періоди суттєвих холодів із заморозками, загалом температурний режим місяця опинився в межах середніх багаторічних значень, а у східних регіонах навіть перевищив норму на 1 — 2 °С.

Погодні умови у травні цього року багато в чому нагадуватимуть літні: очікується активізація грозової діяльності, а денні значення температури повітря подекуди перевищуватимуть +30…+32 °С, хоча тривалих періодів спеки не передбачається.

На початку місяця над Європою встановляться такі атмосферні процеси, які сприятимуть західному та південно-західному перенесенню повітряних мас, що призведе до збільшення кількості опадів у низці країн (особливо це буде відчутно на Балканському півострові, в Італії та прилеглих країнах).

Загалом температурний фон травня відповідатиме кліматичній нормі, лише з незначними коливаннями у певні дні.

В Україні травень розпочнеться в умовах антициклональної погоди, тож істотних опадів не передбачається, а температура повітря буде близькою до норми. Проте, вже після 4 — 5 травня погодні умови стануть більш нестійкими у зв’язку з активізацією циклонічної діяльності та проходженням атмосферних фронтів із заходу.

А за прогнозами інших синоптиків, у перших числах місяця погода може погіршитися — можливе істотне зниження температури. Місцями до кількох градусів вище нуля, а подекуди ймовірні заморозки вночі.

Вже після 7 травня можливе потепління до +17 °C із частими дощами, а в середині травня — ймовірні грози.