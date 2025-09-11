ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

Прогноз на 12 вересня: синоптикиня розповіла, де зіпсується погода в Україні

У п’ятницю у більшості регіонів опадів не очікується, проте на заході країни дощі та похолодання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погодні умови зміняться

Погодні умови зміняться / © Pixabay

В Україні у п’ятницю, 12 вересня, дощі пройдуть у західних областях. В інших регіонах буде сухо.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Північ, центр, схід та південна частина побудуть і далі у сухій повітряній масі — антициклон на північному сході блокує перенос вологої атлантичної повітряної маси, тому ці дощі коливаються над заходом, не просуваючись на схід», — зазначила вона.

У східних областях та в прибережних районах помірно тепло, вдень очікується +22+24 градуси.

У центральних областях дуже тепло, +24+28 градусів, проте на Вінниччині подекуди +20+23 градуси.

У південній частині ясно, тепло, +24+28 градусів, на півдні Одещини свіжіше, +22+26 градусів.

У північних областях також дуже тепло, +24+27 градусів, а ось на Житомирщині та Сумщині місцями +19+22 градуси.

У західній частині України — смуга, що витягнеться від Волині, Рівненщини через Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину аж до Чернівецької області — холодно. Передбачається +16+19 градусів.

Погода у Києві 12 вересня

У Києві дощів не очікується, проте близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може прикрити небо хмарами. Вдень завтра +23 градуси.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень. Якою буде погода в Україні — читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie