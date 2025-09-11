Прогноз на 12 вересня: синоптикиня розповіла, де зіпсується погода в Україні

Погодні умови зміняться / © Pixabay

В Україні у п’ятницю, 12 вересня, дощі пройдуть у західних областях. В інших регіонах буде сухо.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Північ, центр, схід та південна частина побудуть і далі у сухій повітряній масі — антициклон на північному сході блокує перенос вологої атлантичної повітряної маси, тому ці дощі коливаються над заходом, не просуваючись на схід», — зазначила вона.

У східних областях та в прибережних районах помірно тепло, вдень очікується +22+24 градуси.

У центральних областях дуже тепло, +24+28 градусів, проте на Вінниччині подекуди +20+23 градуси.

У південній частині ясно, тепло, +24+28 градусів, на півдні Одещини свіжіше, +22+26 градусів.

У північних областях також дуже тепло, +24+27 градусів, а ось на Житомирщині та Сумщині місцями +19+22 градуси.

У західній частині України — смуга, що витягнеться від Волині, Рівненщини через Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину аж до Чернівецької області — холодно. Передбачається +16+19 градусів.

Погода у Києві 12 вересня

У Києві дощів не очікується, проте близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може прикрити небо хмарами. Вдень завтра +23 градуси.

