Прогноз на 12 вересня: синоптикиня розповіла, де зіпсується погода в Україні
У п’ятницю у більшості регіонів опадів не очікується, проте на заході країни дощі та похолодання.
В Україні у п’ятницю, 12 вересня, дощі пройдуть у західних областях. В інших регіонах буде сухо.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Північ, центр, схід та південна частина побудуть і далі у сухій повітряній масі — антициклон на північному сході блокує перенос вологої атлантичної повітряної маси, тому ці дощі коливаються над заходом, не просуваючись на схід», — зазначила вона.
У східних областях та в прибережних районах помірно тепло, вдень очікується +22+24 градуси.
У центральних областях дуже тепло, +24+28 градусів, проте на Вінниччині подекуди +20+23 градуси.
У південній частині ясно, тепло, +24+28 градусів, на півдні Одещини свіжіше, +22+26 градусів.
У північних областях також дуже тепло, +24+27 градусів, а ось на Житомирщині та Сумщині місцями +19+22 градуси.
У західній частині України — смуга, що витягнеться від Волині, Рівненщини через Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину аж до Чернівецької області — холодно. Передбачається +16+19 градусів.
Погода у Києві 12 вересня
У Києві дощів не очікується, проте близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може прикрити небо хмарами. Вдень завтра +23 градуси.
