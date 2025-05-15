Прогноз на 16 травня: які сюрпризи приготувала погода на п’ятницю

В Україні буде прохолодно / © pixabay.com

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У п’ятницю, 16 травня, в Україні атмосферний фронт зумовить періодичні дощі на півночі, заході та на Вінниччині. Решта території утримається від істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Температура повітря у п’ятницю найнижчою очікується вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина, тут очікується лише +8+12 градусів», — зазначила вона.

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У західних областях завтра +10+14 градусів. У більшості центральних областей +15+19 градусів.

У південній частині та в східних областях очікується найтепліша погода, +15+21 градус.

Погода у Києві 16 травня

У Києві — відчутне зниження температури повітря. Завтра передбачається +9+11 градусів. Очікуються також дощі.

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За даними синоптикині, у суботу ще буде холодно. Потепління варто очікувати від середи наступного тижня.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич дав попередній прогноз щодо погоди на літо 2025. Цього року середня температура літа може бути на 1-1,5 градуса вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими.