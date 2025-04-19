Прогноз на 19-20 квітня: синоптик розповів, якою буде погода і де задощить

Україна опиниться під впливом весняного тепла / © unsplash.com

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У наступні дві доби по всій території України очікується тепла погода з високими температурними показниками та малохмарним небом.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди вихідними — 19-20 квітня

Субота, 19 квітня:

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У західних областях України місцями пройдуть невеликі та помірні дощі, в окремих пунктах можлива гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 °С, вдень +16… +21 °С.

У північній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +7… +12 °С, вдень +19… +24 °С.

У центральних областях України прогнозується сонячна і тепла погода. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 °С, вдень +19… +24 °С.

У південній частині країни та у Криму очікується спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6… +11 °С, вдень +18… +23 °С, біля узбережжя морів +13… +18 °С.

У східних областях прогнозується малохмарна і тепла погода, без опадів. Вітер південно-східний, вночі 3 — 8 м/с, вдень 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується +6… +11 °С, вдень +20… +25 °С.

Неділя, 20 квітня

У західних областях нашої країни вночі без опадів, місцями туман. Вдень в окремих районах пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура у нічний час становитиме +6… +11 °С, вдень повітря прогріється до +19… +24 °С.

У північних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура вночі коливатиметься в діапазоні +7… +12 °С, вдень +20… +25 °С.

У центральних областях України утримається малохмарна і тепла погода. Вітер південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 °С, вдень +20… +25 °С.

У південній частині України прогнозується переважно сонячна погода без опадів. Вітер східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7… +12 °С, вдень +20… +25 °С, біля узбережжя морів +15… +20 °С.

У східних областях продовжиться період малохмарної та сухої погоди. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура в нічний час коливатиметься в межах +7… +12 °С, вдень повітря прогріється до +21… +26 °С.

Раніше синоптик попередив про похолодання після Великодня.