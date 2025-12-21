Прогноз на 21 грудня: як зміниться погода

В Україні стане холодніше / © Pixabay

У неділю, 21 грудня, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів. По всій території збережеться туман, вітер із змінними напрямками — 3–8 м/с.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Температура вночі та вдень коливатиметься від -2° до +3°; у південних регіонах, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вдень очікують від +1° до +6° тепла.

Погода в Києві та Київській області

У столиці та області буде хмарно з туманом, істотних опадів не буде. Вітер змінних напрямків — 3–8 м/с.

Температура в Києві: вночі близько 0°, вдень 1–3° тепла. У Київській області вночі та вдень очікують від 2° морозу до 3° тепла.

