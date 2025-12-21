ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Прогноз на 21 грудня: як зміниться погода

Туман накриє усю Україну, а подекуди буде мороз.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні стане холодніше

В Україні стане холодніше / © Pixabay

У неділю, 21 грудня, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів. По всій території збережеться туман, вітер із змінними напрямками — 3–8 м/с.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Температура вночі та вдень коливатиметься від -2° до +3°; у південних регіонах, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вдень очікують від +1° до +6° тепла.

Погода в Києві та Київській області

У столиці та області буде хмарно з туманом, істотних опадів не буде. Вітер змінних напрямків — 3–8 м/с.

Температура в Києві: вночі близько 0°, вдень 1–3° тепла. У Київській області вночі та вдень очікують від 2° морозу до 3° тепла.

Раніше ми писали про те, що Україна зустрічає зимове сонцестояння, та розповідали, якою буде погода в найкоротший день року.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie