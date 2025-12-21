- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Прогноз на 21 грудня: як зміниться погода
Туман накриє усю Україну, а подекуди буде мороз.
У неділю, 21 грудня, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів. По всій території збережеться туман, вітер із змінними напрямками — 3–8 м/с.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Температура вночі та вдень коливатиметься від -2° до +3°; у південних регіонах, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вдень очікують від +1° до +6° тепла.
Погода в Києві та Київській області
У столиці та області буде хмарно з туманом, істотних опадів не буде. Вітер змінних напрямків — 3–8 м/с.
Температура в Києві: вночі близько 0°, вдень 1–3° тепла. У Київській області вночі та вдень очікують від 2° морозу до 3° тепла.
Раніше ми писали про те, що Україна зустрічає зимове сонцестояння, та розповідали, якою буде погода в найкоротший день року.