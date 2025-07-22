Погода 23 липня: кому готуватися до дощу, а кому - до +35°C

Прогноз погоди в Україні / © ТСН

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У середу, 23 липня, в Україні очікується різнопланова синоптична ситуація: частина території потрапить під грозові дощі, а інша — залишиться в зоні спекотної та сухої погоди.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Опади ймовірні переважно в північних та східних областях. Зокрема, грози можливі на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині та, ймовірно, на Донеччині. У нічний час атмосферний фронт також може зумовити дощі на півночі та в центрі країни. Короткочасні опади не виключаються й у Карпатах.

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Температурні показники залишатимуться літніми. У більшості регіонів повітря прогріється до +26…+29°C. У північних областях, зокрема на Сумщині та Чернігівщині, буде трохи прохолодніше — від +23 до +26°C. На півдні, сході та в Дніпропетровській області прогнозується справжня спека — +30…+35°C.

У столиці вночі очікується грозовий дощ, проте вдень буде сухо. Температура вдень сягне +27°C, вітер — західного напрямку, місцями з поривами.

Загалом найближчими днями в Україні не передбачається значних погодних змін: на заході — помірно тепло, в центральних і північних регіонах — комфортна літня погода, а на півдні — триматиметься спека.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після нещодавнього похолодання в Україну знову повертається спека. Уже 22 липня синоптики прогнозують до +36°C у південних регіонах, а також подекуди на сході та в центрі. На півночі повітря прогріється до +28…+32°C. Найпомірніша температура очікується у Вінницькій області — там буде близько +28…+29°C.

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