Прогноз на 26 січня: де сьогодні зіпсується погода

Зима не здається / © Pixabay

Реклама

Сьогодні, 26 січня, в Україні буде хмарно. На сході, на північному сході та більшості західних областей без опадів. На решті території країни пройде невеликий сніг.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. На півдні, заході, Вінничині, Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині буде сніг із дощем.

Реклама

У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вранці туман, упродовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь.

Температура на сході, північному сході країни вдень -7…12°С, у південних, західних, Вінницькій областях від -2°С до +3°С (на Закарпатті, Одещині та в Криму вдень +4…9°С), на решті території від -4°С до +1°С.

Погода у Києві та області

Сьогодні на Київщині буде хмарно, невеликий сніг, вдень із дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по Київській області від -4°С до +1°С, у столиці вдень близько 0°С.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

Реклама

Нагадаємо, синоптики прогнозують відчутний температурний стрибок уже на початку цього тижня, проте потепління принесе із собою ожеледь та мокрий сніг.