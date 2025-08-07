ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
504
1 хв

Прогноз на 7 серпня: погода в Україні кардинально зміниться

Україну накрив холодний фронт, який визначатиме погоду сьогодні.

Анастасія Павленко
В Україні стане прохолодніше

В Україні стане прохолодніше / © Pixabay

Сьогодні, 7 серпня, в Україні прогнозують спекотну погоду, очікується мінлива хмарність. Місцями дощитиме.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Через територію України продовжує переміщуватися холодний атмосферний фронт. Вдень лише на сході та південному сході країни місцями пройде короткочасний дощ із грозою. На решті території без опадів», — йдеться в повідомленні синоптиків.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вдень становитиме +20…25°С. На півдні та південному сході країни +28…33°С. На решті території прогнозують +22…27°С.

На Київщині та в столиці хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень +22…27°С. У Києві буде +23…25°С.

Водночас синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

Раніше синоптик дав прогноз погоди на тиждень в Україні від 4 до 10 серпня. У першій половині тижня на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Часом опади супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та грозою. У другій половині тижня, а також у вихідні по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода внаслідок розвитку антициклону.

