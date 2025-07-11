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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
414
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Прогноз на суботу, 12 липня: погода в Україні різко зміниться

Синоптики попередили про різкий контраст температур 12 липня в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Тепла погода знову повернеться

Тепла погода знову повернеться / © Pixabay

У суботу, 12 липня, похолодання почне відступати з західних і північних областей України.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

У західних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Середня нічна температура повітря +14 +12 градусів, денна +23 +25 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями без опадів. Нічна температура повітря +16 +14 градусів, денна +23 +26 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +18 +15 градусів, денна +28 +30 градусів.

У південних областях мінлива хмарність без опадів, місцями короткочасний дощ, гроза. Нічна температура повітря +20 +18 градусів, денна +28 +31 градус.

У східних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями без опадів. Нічна температура повітря +24 +18 градусів, денна +30 +35 градусів.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями українців очікує суттєве послаблення спеки — в деяких регіонах температура знизиться майже на 15 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
414
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