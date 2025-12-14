Прогноз на сьогодні, 14 грудня: Україну накриє зимова негода

Погода зіпсується / © Pixabay

Сьогодні, 14 грудня, на більшій частині території України збережеться прохолодна погода. Очікуються опади, ожеледиця та поривчастий вітер.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У нічні години в західних та північних областях можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вдень майже по всій країні, за винятком сходу, прогнозуються помірні опади. У північних, центральних і південних регіонах очікується ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах — слизько.

Вітер південного напрямку змінюватиметься на північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, а в західних областях удень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме -1…-6°С, вдень — від -4°С до +1°С, на Одещині повітря прогріється до +3…+8°С. У західних регіонах вночі очікується від +3°С до -2°С, вдень — +1…+6°С.

У Київській області та столиці прогнозують мінливу хмарність. Удень пройде помірний мокрий сніг із налипанням, на дорогах — ожеледиця. Температура в області вночі знизиться до -1…-6°С, вдень коливатиметься від -4°С до +1°С. У Києві вночі -3…-5°С, вдень — близько 0°.

Нагадаємо, «Укргідрометцентр» попереджав про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, 14 грудня вночі на Житомирщині та Київщині на дорогах ожеледиця. Вдень у північних, центральних та більшості південних областей налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, в Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях ожеледь.