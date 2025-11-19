ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
59
2 хв

Прогноз погоди 19 листопада: де дощитиме і сніжитиме, а де буде +20

Погода 19 листопада в Україні буде контрастною: дощі, мокрий сніг, тоді як у Криму очікується потепління до +20 градусів.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Погода

Погода / © ТСН

Погода 19 листопада в Україні буде дощовою на півдні, сході та в центрі. У центральних областях очікується ще ймокрий сніг. Південь та схід залишатимуться в теплій повітряній масі, а на решті території температура знизиться.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Атмосферні фронти у середу впливатимуть на погоду в південних, східних та центральних областях України, тому там очікуються дощі, а в центрі — місцями мокрий сніг. На півночі та заході країни, де зберігатиметься підвищений тиск, опади малоймовірні.

Південь і схід залишатимуться у теплішій повітряній масі, тоді як на решті території температура знизиться через надходження холодного повітря з північного заходу Європи.

Буде здебільшого хмарно з окремими проясненнями. Вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура: на сході та півдні вночі +4+9 градусів, вдень +7+12, у Криму +15+20; на решті території вночі 0 -5 градусів (в центральних областях 0+5), вдень +2+7. У Карпатах вночі -4-9 градусів, вдень близько 0.

Погода 19 листопада в Києві

Погода у Києві та області 19 листопада буде хмарною з проясненнями, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-8 м/с. Температура по області вдень +2+7 градусів. У Києві вдень очікується +3+5 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко інформувала, що 19 листопада в Україні очікується холодна погода з опадами у деяких регіонах. Дощі, які місцями переходитимуть у мокрий сніг, переважатимуть на півдні, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Кіровоградщині. Більшість західних, північних областей, Вінниччина та Полтавщина будуть без істотних опадів.

