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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Прогноз погоди на 11 липня: де в Україні буде спека, а де литимуть дощі

За прогнозом Наталки Діденко, найвища температура до +38° збережеться на сході, а Київ нарешті відчує прохолоду до +25-27°.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Погода в Україні 11 липня

Погода в Україні 11 липня / © ТСН

Погода в Україні 11 липня знову буде контрастною. Спека дещо спаде, але ще втримається у східних областях. Водночас у частині регіонів литимуть дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На заході України температура повітря 11 липня становитиме +18+22 градуси, на півночі спека послабне до +25+29, однак у Сумській області ще буде до +30 градусів.

У центральних областях протягом дня очікується +26+29 градусів, у Вінницькій області лише +22. У Дніпропетровській ще пектиме до +35 градусів.

Температура повітря на півдні — від +28 в Одеській області до +35 градусів у Запорізькій області та Криму.

Сильна спека до +34+38 градусів утримається у східних областях.

У Карпатах та на Закарпатті можливі дощі з грозами. Окрім того, вдень короткочасні літні зливи місцями пройдуть на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, дійдуть до Дніпра з районами. На решті території — без опадів.

Погода у Києві 11 липня нарешті стане прохолоднішою: вдень спека послабне до +25+27 градусів.

До слова, 10 липня Львів другий день поспіль заливають дощі. Через сильну зливу підтопило декілька вулиць міста та насалених пунктів поряд. Річка Зубра вийшла з берегів. Під водою опинилися автівки.

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