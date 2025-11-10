ТСН у соціальних мережах

Прогноз погоди на 11 листопада: де очікуються дощі й зниження температури

У вівторок, 11 листопада, в Україні очікуються опади й прохолода.

Погода

Погода / © Pixabay

Завтра, 11 листопада, впродовж дня дощі йтимуть у більшості областей України. Буде дещо прохолодніша погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Як зазначила експертка, температура повітря знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей. Очікується +6+10 градусів, на сході +10+13 градусів. У південній частині весняні +13+17 градусів.

«У Києві 11-го листопада також дощів побільшає, тепла поменшає, протягом дня у столиці лише +7+9 градусів», — додала Діденко.

Раніше в Україні попередили про несприятливі погодні явища 10 листопада.

Так, вночі та вранці, крім північної частини, спостерігатиметься туман. Видимість складатиме 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

