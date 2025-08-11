Прогноз погоди на 11 серпня: Україну очікують короткочасні дощі та грози, але не всюди

В Україні 11 серпня місцями дощі та грози

Реклама

В Україні у понеділок, 11 серпня, погода буде хмарною з проясненнями. Вночі у північних, місцями центральних та західних областях, вдень на Лівобережжі країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики прогнозують південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східній частині країни вдень можливі місцями сильні пориви до 15-20 м/с.

Реклама

Температура вдень буде теплою та комфортною, а вночі вже стає помітно прохолодніше. У південній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°.

На решті території вночі 12-17°, в центральних областях до 20°, вдень 23-28°, у більшості західних, північних та Вінницькій областях 20-25°.

У Києві та Київській області 11 серпня буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в столиці вночі 15-17°, вдень 22-24°. В області коливання дещо більші — вночі 12-17°, вдень 20-25°.

Реклама

Нагадаємо, до України йде похолодання. Очікується зниження температури та грози. Синоптики прогнозують прохолоду і сильний вітер в більшості регіонів України.