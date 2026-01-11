Прогноз погоди на 11 січня: де сьогодні буде найхолодніше

До України прийшли морози / © Associated Press

У неділю, 11 січня, очікують сніг і дощ у південних, східних регіонах та окремих частинах центрів країни. На решті території опадів не прогнозують.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Значний сніг, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь очікуються на півдні, сході, вдень і в більшості центральних областей України, вдень і в Харківській області, на дорогах ожеледиця, пориви південного вітру 15-20 м/с.

Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози.

У столиці та області 11 січня очікують хмарну погоду з періодами прояснень та без суттєвих опадів. На дорогах місцями можливе утворення ожеледиці. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме приблизно -16-18°C, вдень — близько -10 -12°C.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях», — зазначають синоптики.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами, морози триватимуть ще кілька днів, однак від 15 січня в більшості регіонів України очікується послаблення холодів. У денні години 16–17 січня можливе потепління до відлиги. Водночас синоптики наголошують, що це потепління не буде остаточним, адже зима ще в середині свого сезону.