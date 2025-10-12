ТСН у соціальних мережах

Прогноз погоди на 13 жовтня: синоптики сказали, де вдарить мороз і буде мокрий сніг

Робочий тижень в Україні почнеться прохолодою. У Карпатах — мороз та мокрий сніг.

Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Pixabay

В Україні у понеділок, 13 жовтня, очікуються невеликі дощі, вночі на півдні та сході країни без опадів.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на північному сході вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни вночі 6-11°, вдень 10-15°.

В Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві у понеділок невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Раніше синоптик повідомив, що в Україні може потеплішати лише після 20 жовтня. Втім, вже у найближчі дні температура повітря навпаки знизиться і погода поки що не потішить теплом.

