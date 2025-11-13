Прогноз погоди на 14–19 листопада: синоптикиня розповіла, коли чекати сніг і холодні ночі

Погода в Україні / © Associated Press

Погода в Україні найближчими днями буде мінливою: завтра, 14 листопада, очікується потепління і рвучкий південно-західний вітер, а 19 листопада можливе істотне похолодання та мокрий сніг у західних, північних і центральних областях. Денна температура коливатиметься від +2 до +14 °C залежно від регіону.

Такі наді надала синоптикиня Наталія Діденко.

14 листопада по всій Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск і хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується. У Києві температура вдень досягне близько +10 °C.

Прогноз по днях:

П’ятниця-субота (14–15 листопада): потепління, денна температура +7…+14 °C. У західних областях очікується до +10…+14 °C. У Києві – близько +10 °C, без опадів. Рвучкий південно-західний вітер 7–14 м/с, тож радять закутуватися та не затримуватися під вікнами.

Неділя (16 листопада): похолодання.

Понеділок (17 листопада): потепління.

Вівторок (19 листопада): істотне похолодання до невеликих “мінусів” вночі, вдень +2…+6 °C. Можливий мокрий сніг на заході, півночі та в центрі країни.

Діденко зазначила, що прогноз орієнтовний, тож не варто поспішати з панікою через “страшні” заголовки. Вона також нагадала про потенційний мокрий сніг 19 листопада та радить враховувати рвучкий вітер при плануванні перебування на вулиці.

Раніше повідомлялось, що на Україну насувається найсильніше похолодання за 70 років.