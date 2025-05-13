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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Прогноз погоди на 14 травня: Україну накриють дощі

В Україні в середу очікуються періодичні дощі, але температура буде комфортною.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Конвалії

Конвалії / © Pixabay

В Україні 14 травня очікуються періодичні дощі, хоча в деяких регіонах, як-от Київщина, Житомирщина, Вінниччина та Черкащина, опадів не буде.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, температура повітря залишатиметься стабільною — вдень від +12 до +18 градусів. Найтепліше буде на Луганщині, а на Закарпатті температура може бути дещо нижчою, ніж в інших регіонах.

У Києві в середу суттєві опади не прогнозуються. Вночі буде прохолодно — +3+6 градусів, а вдень, за прояснень температура може піднятися до +15+16 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні цього тижня зОпублікованабережеться прохолодна погода з періодичними опадами через вплив холодного повітря з півночі.

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