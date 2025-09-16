В Україні ще по-літньому тепло / © unsplash.com

В Україні 16 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень короткочасний дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 16°; вдень 22-27°, у західних областях 16-21°.

Мапа погоди на 16 вересня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві

У Києві та області 16 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 22-27°.

У Києві вночі близько 10°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, атлас сценаріїв зміни клімату, створений на замовлення Укргідрометцентру, прогнозує, що до 2050 року тривалість літа в Україні може зрости до п’яти місяців, а частина Одеської області перетвориться на пустелю.