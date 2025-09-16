- Дата публікації
Прогноз погоди на 16 вересня: де очікується +27°C, а де — дощі та туман (мапа)
Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями туман.
В Україні 16 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень короткочасний дощ.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-13°, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 16°; вдень 22-27°, у західних областях 16-21°.
Яка погода у Києві
У Києві та області 16 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 8-13°, вдень 22-27°.
У Києві вночі близько 10°, вдень 23-25°.
Нагадаємо, атлас сценаріїв зміни клімату, створений на замовлення Укргідрометцентру, прогнозує, що до 2050 року тривалість літа в Україні може зрости до п’яти місяців, а частина Одеської області перетвориться на пустелю.