ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Прогноз погоди на 16 вересня: де очікується +27°C, а де — дощі та туман (мапа)

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями туман.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
В Україні ще по-літньому тепло

В Україні ще по-літньому тепло / © unsplash.com

В Україні 16 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень короткочасний дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 16°; вдень 22-27°, у західних областях 16-21°.

Мапа погоди на 16 вересня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 16 вересня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві

У Києві та області 16 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 22-27°.

У Києві вночі близько 10°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, атлас сценаріїв зміни клімату, створений на замовлення Укргідрометцентру, прогнозує, що до 2050 року тривалість літа в Україні може зрости до п’яти місяців, а частина Одеської області перетвориться на пустелю.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie