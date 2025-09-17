- Дата публікації
Прогноз погоди на 18 вересня: де чекати на дощі та коли потеплішає
18 вересня атмосферний фронт із дощами зміститься на схід. У Києві без опадів, але з рвучким вітром.
У середу, 18 вересня, атмосферний фронт із дощами та прохолодою рухатиметься у східному напрямку.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, у західних, північних та більшості центральних областей поступово розвидниться — дощові хмари відступатимуть, з’явиться сонце, а температура коливатиметься в межах +15…+20 градусів. Натомість на Лівобережжі збережуться опади, і повітря стане відчутно прохолоднішим.
День вирізнятиметься поривчастим вітром північних напрямків, який місцями посилюватиметься. У Києві 18 вересня дощу не прогнозують, проте сильні пориви вітру зроблять погоду менш комфортною. Вдень у столиці очікують до +19 градусів.
Діденко також уточнила, що вже 19 вересня стане тепліше, а 20–21 вересня в Україну повернеться справжнє бабине літо: температура у більшості областей підніметься до +24…+28 градусів, утримається суха погода.
«Волога погода насправді зараз сприятливо діє на рослинки, дерева, кущі, землю і мегаполісну пилюку. Та й дихати якось легше. А осіння хмарно-дощова меланхолія ще компенсується безліччю красивих квітів, від троянд до чорнобривців та красульок. Милуємося)», — зазначила синоптикиня.
Нагадаємо, від 16 до 18 вересня в Україні очікуються зміни погоди. Прийде похолодання з дощами та грозами, однак остаточного прощання з теплом ще не буде.