Прогноз погоди на 2 грудня: волога хмарна погода та помірні температури
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на 2 грудня в Україні похмуру та вологу погоду з невеликими дощами та мрякою.
2 грудня в Україні очікується похмура, волога погода з помірною температурою повітря, без суттєвих опадів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
На більшій частині території України 2-го грудня переважатиме хмарна та вогка погода. Очікуються невеликі дощі, мряка або туман із крапельками.
Температурний режим:
Впродовж дня: +3°C...+7°C.
На Півдні: +7°C...+12°C.
Погода в столиці та тенденції
У Києві у вівторок, 2 грудня, буде хмарно, вогко, з температурою повітря близько +6°C.
Загалом, в Україні зберігатиметься пізньоосінній або ранньозимовий характер погоди з безпросвітною хмарністю. Діденко попередила, що похолодання на 2–4 градуси очікується ближче до кінця тижня.
Раніше синоптик повідомив, що сильних морозів у грудні не буде. У регіонах протягом першого місяця зими здебільшого переважатиме аномально тепла погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.