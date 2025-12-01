ТСН у соціальних мережах

49
1 хв

Прогноз погоди на 2 грудня: волога хмарна погода та помірні температури

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на 2 грудня в Україні похмуру та вологу погоду з невеликими дощами та мрякою.

Кирило Шостак
Погода в Україні

2 грудня в Україні очікується похмура, волога погода з помірною температурою повітря, без суттєвих опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На більшій частині території України 2-го грудня переважатиме хмарна та вогка погода. Очікуються невеликі дощі, мряка або туман із крапельками.

Температурний режим:

  • Впродовж дня: +3°C...+7°C.

  • На Півдні: +7°C...+12°C.

Погода в столиці та тенденції

У Києві у вівторок, 2 грудня, буде хмарно, вогко, з температурою повітря близько +6°C.

Загалом, в Україні зберігатиметься пізньоосінній або ранньозимовий характер погоди з безпросвітною хмарністю. Діденко попередила, що похолодання на 2–4 градуси очікується ближче до кінця тижня.

Раніше синоптик повідомив, що сильних морозів у грудні не буде. У регіонах протягом першого місяця зими здебільшого переважатиме аномально тепла погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.

49
