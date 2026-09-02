Температурний контраст та серйозна загроза: який сюрприз приготувала погода українцям 2 вересня

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У середу, 2 вересня, в Україні буде тепла та суха погода, проте в окремих регіонах пройдуть короткочасні дощі, а синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку

За словами очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, з 2 по 4 вересня в регіоні втримається приємна погода завдяки припливу вологого атлантичного повітря.

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У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +10…+15 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до +21…+26 градусів. Із дощами поки буде скрутно, тож у місцевих лісах та на полях збережеться найвищий, п’ятий рівень пожежної загрози.

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Утім, уже у перші вересневі вихідні синоптик прогнозує відчутні зміни: до області підбереться балканський фронт, який зумовить сильніші зливи, грозові розряди та суттєве похолодання.

«Однак, говорити про справжній прихід осені поки зарано», — наголосив метеоролог.

Синоптик Ігор Кібальчич також прогнозує, що 2 вересня, під впливом області підвищеного атмосферного тиску опадів на території України не передбачається. Водночас він попереджає, що вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

Температура повітря вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла, а у південно-східній частині буде спекотніше — там стовпчики термометрів піднімуться до +28…+33 градусів тепла.

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За даними Українського гідрометцентру, 2 вересня холодний атмосферний фронт принесе локальні короткочасні дощі на Прикарпаття, у більшість центральних, а вночі й північних областей. На решті території утримається суха погода з мінливою хмарністю та західним вітром зі швидкістю 5–10 м/с.

Вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла. Найтепліше буде на Закарпатті та південному сході — до +31 градуса тепла, тоді як у Карпатах вдень утримається прохолода в межах +17…+22.

Погода в Україні 2 вересня / © Укргідрометцентр

Також метеорологи попереджають про пожежну небезпеку в Україні: 2 вересня у східних, північних, центральних (крім Вінницької), південних (крім Одеської), Хмельницькій та Харківській областях, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 2 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 2 вересня.

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