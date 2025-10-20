- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Прогноз погоди на 21 жовтня: де в Україні очікується +15
Протягом вівторка у більшості областей України очікується досить комфортна температура повітря, +10…+15 градусів.
У вівторок, 21 жовтня, в Україні потеплішає. Температура повітря впродовж дня становитиме +9+13 градусів, на півдні та в західній частині +10+15 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, на північному сході ще буде прохолодно, вдень +7+9 градусів.
«Найближчої ночі найхолодніше буде в західних областях, заморозки 0-5 градусів, на решті території України вночі очікується +1+6 градусів», — уточнила вона.
Дощі пройдуть у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині, Полтавщині. На решті території України — без опадів.
Погода у Києві
У Києві у вівторок опадів не передбачається. Найближчої ночі +2+6 градусів, завтра вдень потеплішає до +10 градусів.
Раніше повідомлялося, що у Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометра показали 8° морозу.