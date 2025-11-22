Прогноз погоди на 22 листопада: які області накриє негода зі снігом та сильним вітром

Кіт / © Pexels

Погоду в Україні в суботу, 22 листопада, формуватимуть атмосферні фронти. Регіони на заході накриє негода, зокрема мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних областях буде дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах - ожеледиця. За даними синоптиків, значні опади очікуються у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. У Карпатах - сильний мокрий сніг.

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. На заході оголошено І рівень небезпеки, в Карпатах ІІ рівень (помаранчевий).

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. / © Укргідрометцентр

На заході температура повітря протягом доби коливатимуться від 3° морозу до 2° тепла. На решті території країни стовпчики термометрів вдень покажуть до 13-18°. У північних та Вінницькій областях прогнозують 5-10°.

У Києві та в області буде хмарно. Вдень - помірний дощ та місцями туман. У столиці вдень температура повітря становитиме 6-8° тепла, а в Київській області - +5-10°.

Прогноз погоди в Україні на 22 листопада. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. З його слів, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз та стійкий сніговий покрив. До 20 листопада передбачається різноманітна погода зі значним діапазоном температури.

