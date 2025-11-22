ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
556
2 хв

Погода 23 листопада "розділить" Україну навпіл: де буде заметіль, а до кого повернеться тепло

Наталя Діденко попередила про сніг, ожеледицю та різкі контрасти в Україні.

Руслана Сивак
Погода

Погода / © ТСН

У неділю, 23 листопада, погода в Україні матиме надзвичайно контрастний характер. Найскладніша ситуація очікується у західних областях, тоді як решта країни насолоджуватиметься не по сезону високими температурами.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Негода на Заході

«Неділя найскладнішою очікується у західних областях України — мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Словом, очікується класична какабека!», — зазначила синоптикиня.

Температура повітря буде найнижчою в країні, тримаючись вдень у межах +1…+5 градусів.

Тепло на решті території

На решті території України пануватиме майже весняна погода:

  • На Півдні стовпчики термометрів сягнуть +17 градусів, а на Сході — +10…+15 градусів.

  • Опади на Сході не очікуються. На Півдні дощ можливий лише на Одещині.

Ситуація в Центрі та на Півночі

У північних областях температура становитиме +4…+8 градусів. Місцями можливий невеликий дощ, а ввечері на Житомирщині та Київщині — мокрий сніг.

У центральній частині дощі пройдуть на Вінниччині (з ймовірністю мокрого снігу) та Черкащині. На Полтавщині, Дніпропетровщині та в Кропивницькому з районами істотних опадів не передбачається.

У Києві 23 листопада буде хмарно та вогко, вдень до +7 градусів. Діденко додала, що ввечері в столиці навіть потеплішає до +9 градусів.

«Погода складна і для прогнозування, і для самопочуття і часом для настрою… Але ми маємо завжди в арсеналі прогноз погоди, відповідне взуття та одежу, знайомі пігулки під рукою, хороших людей поруч і стійку віру, що все буде по-нашому, і особливо ЗСУ», — підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада, погоду в Україні формуватимуть атмосферні фронти. Регіони на заході накриє негода, зокрема мокрий сніг та ожеледиця. У західних областях буде дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах — ожеледиця. За даними синоптиків, значні опади очікуються у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. У Карпатах — сильний мокрий сніг.

Також повідомлялося, синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима.

