Прогноз погоди на 29 грудня: де в Україні будуть хуртовини та ожеледиця

Хуртовина / © ТСН.ua

Погода в Україні 29 грудня буде вітряною, сніжною та морозяною. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

29 грудня в Україні буде хмарно. Невеликий сніг очікується вдень на заході та південному заході країни. На дорогах ожеледиця.

Переважатиме північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, а на Правобережжі, за винятком Закарпаття, очікуються пориви до 15-20 м/с, місцями з хуртовинами.

Вдень прогнозується від -4 до +1 градуса, а на крайньому півдні повітря прогріється до +1…+4 градусів.

Киян та жителів області синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища 29 грудня. У регіоні цього дня буде хмарно та очікується сніг. На дорогах ожеледиця. Очікується північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, у ранкові години можливі пориви до 15-20 м/с із хуртовиною.

По області температура вдень становитиме від -4 до +1 градуса. У Києві вдень — близько 0 градусів.

Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий). Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / © Укргідрометцентр

До слова, на Новий рік та перший тиждень січня в Україні очікується справжня зимова негода з сильними морозами до −19°C та рясними опадами. Від 29 грудня до 1 січня країну накриють снігопади, хуртовини та ожеледиця, а пік похолодання припаде на новорічну ніч та 1 січня.