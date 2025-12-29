ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Прогноз погоди на 29 грудня: де в Україні будуть хуртовини та ожеледиця

У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру та снігопади.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Хуртовина

Хуртовина / © ТСН.ua

Погода в Україні 29 грудня буде вітряною, сніжною та морозяною. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

29 грудня в Україні буде хмарно. Невеликий сніг очікується вдень на заході та південному заході країни. На дорогах ожеледиця.

Переважатиме північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, а на Правобережжі, за винятком Закарпаття, очікуються пориви до 15-20 м/с, місцями з хуртовинами.

Вдень прогнозується від -4 до +1 градуса, а на крайньому півдні повітря прогріється до +1…+4 градусів.

Киян та жителів області синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища 29 грудня. У регіоні цього дня буде хмарно та очікується сніг. На дорогах ожеледиця. Очікується північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, у ранкові години можливі пориви до 15-20 м/с із хуртовиною.

По області температура вдень становитиме від -4 до +1 градуса. У Києві вдень — близько 0 градусів.

Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий). Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / © Укргідрометцентр

До слова, на Новий рік та перший тиждень січня в Україні очікується справжня зимова негода з сильними морозами до −19°C та рясними опадами. Від 29 грудня до 1 січня країну накриють снігопади, хуртовини та ожеледиця, а пік похолодання припаде на новорічну ніч та 1 січня.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie