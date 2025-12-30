Заметіль / © Pexels

В Україні у вівторок 30 грудня буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (вдень місцями), лише вночі у більшості південних областей без опадів. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на північному сході країни до 9° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні країни 2-4° тепла.

У Карпатах помірний сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

Мапа погоди на 30 грудня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У Києві та області 30 грудня оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

У вівторок буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (вдень місцями).

На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

По області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Оголошено перший рівень небезпеки

Український гідрометцентр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

30 грудня на дорогах ожеледиця.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у січні.