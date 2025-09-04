ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
117
1 хв

Прогноз погоди на 4 вересня: де в Україні буде сонце, а де — грози

На більшій частині України очікується тепла і сонячна погода.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Погода

Погода / © ТСН

На більшій частині території України очікується малохмарна погода без опадів. Лише на крайньому заході можливий короткочасний дощ та гроза.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 3-8 м/с, на заході — з південного сходу.

Температура повітря:

  • Вночі: 10–15°C, на узбережжі морів — до 18°C.

  • Вдень: 23–28°C. У південних та західних областях буде особливо тепло — місцями до 30–32°C.

  • На північному сході вночі буде прохолодніше, 8–13°C, а вдень — 21–26°C.

Погода на 4 вересня. / © Укргідрометцентр

Погода в Київській області та Києві

В Києві та області також буде малохмарно та без опадів.

Вітер північно-східний, 3–8 м/с.

Температура повітря:

  • Вночі: 10–15°C по області, в Києві — 13–15°C.

  • Вдень: 23–28°C по області, в Києві — 25–27°C.

Нагадаємо, вчора вдень було 24-26 градусів, а вночі — 8-20 градусів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.

Раніше синоптики прогнозували, що вересень 2025 занадто теплим, найімовірніше, не буде.

Пам’ятаємо, що минулого року середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси. Втім цього року вона перебуватиме у межах норми — від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів. Це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.

