- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 333
- Час на прочитання
- 1 хв
Прогноз погоди на 5 травня: до України сунуть похолодання та дощі
У понеділок у більшості регіонах температура повітря значно знизиться, а також пройдуть дощі.
Від понеділка, 5 травня, в Україні почне змінюватися повітряна маса на холоднішу.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, 5 травня у західних, північних, більшості центральних максимальна температура повітря знизиться:
на заході до +10+16 градусів
на півночі до +12+18 градусів
у центральних областях до +17+22, на Дніпропетровщині ще буде близько +25 градусів
у південній частині та в східних областях завтра ще втримається тепла погода, очікується +21+26 градусів
«Типові травневі дощі з грозами ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами. А також на Одещині та Миколаївщині», — уточнила вона.
Вітер південно-західний з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий.
Погода у Києві 5 травня
У Києві в понеділок — місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +15 до +17 градусів.
Раніше синоптики повідомили, яким буде травень в Україні. Більше про це читайте у новині.