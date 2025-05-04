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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
333
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Прогноз погоди на 5 травня: до України сунуть похолодання та дощі

У понеділок у більшості регіонах температура повітря значно знизиться, а також пройдуть дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Максимальна температура повітря значно знизиться

Максимальна температура повітря значно знизиться / © Pixabay

Від понеділка, 5 травня, в Україні почне змінюватися повітряна маса на холоднішу.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 5 травня у західних, північних, більшості центральних максимальна температура повітря знизиться:

  • на заході до +10+16 градусів

  • на півночі до +12+18 градусів

  • у центральних областях до +17+22, на Дніпропетровщині ще буде близько +25 градусів

  • у південній частині та в східних областях завтра ще втримається тепла погода, очікується +21+26 градусів

«Типові травневі дощі з грозами ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами. А також на Одещині та Миколаївщині», — уточнила вона.

Вітер південно-західний з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий.

Погода у Києві 5 травня

У Києві в понеділок — місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +15 до +17 градусів.

Раніше синоптики повідомили, яким буде травень в Україні. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
333
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