Прогноз погоди на 5 травня: до України сунуть похолодання та дощі

Максимальна температура повітря значно знизиться / © Pixabay

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Від понеділка, 5 травня, в Україні почне змінюватися повітряна маса на холоднішу.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 5 травня у західних, північних, більшості центральних максимальна температура повітря знизиться:

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на заході до +10+16 градусів

на півночі до +12+18 градусів

у центральних областях до +17+22, на Дніпропетровщині ще буде близько +25 градусів

у південній частині та в східних областях завтра ще втримається тепла погода, очікується +21+26 градусів

«Типові травневі дощі з грозами ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами. А також на Одещині та Миколаївщині», — уточнила вона.

Вітер південно-західний з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий.

Погода у Києві 5 травня

У Києві в понеділок — місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +15 до +17 градусів.

Раніше синоптики повідомили, яким буде травень в Україні. Більше про це читайте у новині.