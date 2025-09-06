ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Прогноз погоди на 7 вересня: де очікуються грозові дощі

Погода в Україні дозволяє насолодитися справжнім літнім теплом, однак вже починає спостерігатися загальне зниження температури повітря.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода ще потішить українців

Погода ще потішить українців / © Pixabay

В Україні у неділю, 7 вересня, очікується суха погода, виняток становитиме Закарпаття, де вдень можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +11… 16°C, на півдні країни до +19°C, а на сході та північному сході +8… 13°C.

Удень стовпчики термометрів покажуть +21… 26°C, на півдні до +29°C.

У Києві опадів не прогнозують. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +12… 14°C, вдень +22… 24°C.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко змінюється клімат. Темпи підвищення температури майже втричі перевищують зростання середньої глобальної температури за рік.

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie