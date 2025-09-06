- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
Прогноз погоди на 7 вересня: де очікуються грозові дощі
Погода в Україні дозволяє насолодитися справжнім літнім теплом, однак вже починає спостерігатися загальне зниження температури повітря.
В Україні у неділю, 7 вересня, очікується суха погода, виняток становитиме Закарпаття, де вдень можливі короткочасні дощі та грози.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +11… 16°C, на півдні країни до +19°C, а на сході та північному сході +8… 13°C.
Удень стовпчики термометрів покажуть +21… 26°C, на півдні до +29°C.
У Києві опадів не прогнозують. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +12… 14°C, вдень +22… 24°C.
Раніше повідомлялося, що в Україні різко змінюється клімат. Темпи підвищення температури майже втричі перевищують зростання середньої глобальної температури за рік.