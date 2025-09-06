Прогноз погоди на 7 вересня: де очікуються грозові дощі

Погода ще потішить українців / © Pixabay

В Україні у неділю, 7 вересня, очікується суха погода, виняток становитиме Закарпаття, де вдень можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +11… 16°C, на півдні країни до +19°C, а на сході та північному сході +8… 13°C.

Удень стовпчики термометрів покажуть +21… 26°C, на півдні до +29°C.

У Києві опадів не прогнозують. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +12… 14°C, вдень +22… 24°C.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко змінюється клімат. Темпи підвищення температури майже втричі перевищують зростання середньої глобальної температури за рік.